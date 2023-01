Santa Vitória: vistoria em área de erosão é realizada

Área de erosão foi vistoriada em Santa Vitória

Na última quarta-feira, 25 de janeiro, militares do Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba deslocaram até a cidade de Santa Vitória para apoio a Defesa Civil daquele município, tendo em vista o deslizamento de terra ocorrido naquela cidade.

No local os bombeiros militares e a Defesa Civil, vistoriaram uma área para onde é direcionado as águas captadas pelo sistema fluvial dos bairros Dom Alexandre, São João e Jardim Europa. As equipes constataram que a erosão se estende por cerca de 200 metros em uma propriedade rural, sendo que esta área vem aumentando devido ação das chuvas.

Durante a vistoria foi observado que o avanço da erosão causa risco potencial para algumas residências próximas ao local. Deste modo, foi definido pelas equipes que Prefeitura de Santa Vitória realizará de imediato ações mitigadoras no local, através obras de contenção e estabilização dos barrancos e manilhamento, a fim de evitar-se avanço da erosão. As ações que serão executadas, serão acompanhadas por um Engenheiro Civil da Prefeitura de Santa Vitória.

Os moradores residentes próximo da área de risco, foram orientados pelos Bombeiros e Defesa Civil quanto aos cuidados necessários. Eles também foram informados que o local será monitoramento diariamente até que as ações necessárias para resolver a situação sejam concluídas.