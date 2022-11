Uberlândia: passageiro é arremessado de carro em acidente com caminhão na BR-050

Veículo onde o passageiro arremessado estava ficou muito danificado após o acidente| Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. Uma vítima do sexo masculinho ficou gravemente ferida após ser arremessado de um veículo de passeio em um acidente na BR-050 — em Uberlândia. A batida, que envolveu um caminhão, ocorreu por volta das 05h50 deste domingo (06.nov.22).

Segundo informações dos bombeiros, outros 3 ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos.

A concessionária Eco050 procedeu com os primeiros socorros no local do acidente. Os bombeiros foram acionados.

O motorista do veículo de passeio socorrido pelos bombeiros, e encaminhado à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery, em Uberlândia.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros à imprensa, o motorista do caminhão informou que ele seguia no sentido Araguari-Uberlândia quando o carro, totalmente desgovernado no sentido contrário, invadiu a pista e bateu de frente com o caminhão.

O caminhoneiro não ficou ferido.

Por causa desse acidente, outros dois veículos também colidiram na rodovia, mas não houve feridos.

Os nomes das vítimas não foram informados, por isso, não foi possível checar o estado de saúde delas.

Ainda conforme os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito.

Veículo ficou muito danificado durante o acidente | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

