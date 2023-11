Acidente deixa um morto na MG-461, próximo à Gurinhata

Divulgação

Gurinhatã, Minas Gerais. Um homem de 57 anos morreu após um acidente registrado na tarde da última sexta-feira, 03.Nov.2023, por volta das 15h. O 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender a ocorrência, que envolveu uma Fiat Strada e uma carreta na rodovia MG-461, em Gurinhata.

As equipes de resgate da GUBM responderam prontamente à chamada e encontraram duas vítimas do sexo masculino presas nas ferragens da Fiat Strada. Os bombeiros, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e um desencarcerador, conseguiram retirar o motorista do veículo.

O mesmo foi levado para o Hospital de Gurinhata com a assistência do SAMU, porém, lamentavelmente, o passageiro veio a óbio.

Testemunhas relataram que a Fiat Strada, que estava rebocando uma carretinha carregada de mandioca no sentido Gurinhata para a BR-365, perdeu o controle e colidiu com uma carreta que transportava etanol no sentido oposto.

No atendimento a essa ocorrência, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio do SAMU, da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária Estadual e da Polícia Civil.