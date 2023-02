Bombeiros e Defesa Civil de Gurinhatã vistoriam área atingida por enchente

Na manhã desta terça feira, 07 de fevereiro o Militares do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba juntamente com os responsáveis pela Defesa Civil de Gurinhatã vistoriaram uma área que havia passado por enchente na noite do dia 06 de fevereiro.

A ação preventiva foi direcionada para detectar os danos causados pela enchente ocorrida no Córrego do Barreiro, que inclusive causou o rompimento de um trecho na Rodovia BR 365 altura do KM 794, próximo ao Distrito de Flor de Minas, pautando ações mitigadoras visando minimizar o impacto da enchente aos moradores da região.

Foi realizada uma vistoria em uma ponte no Córrego do Barreiro em uma estrada vicinal cerca de 600 metros abaixo do ponto onde a Rodovia BR 365 foi danificada.

Como ação mitigadora será realizado pela Secretaria de Obras de Gurinhatã a manutenção de alguns trechos da estrada vicinal, sinalização preventiva e orientativa e disposição de controle do tráfego por parte da Concessionária que administra a Rodovia BR 365, para que assim a estrada possa ser permitido o fluxo de veículos de pequeno porte, de forma segura e pontuada, coordenada por sistema de Pare e Siga nos dois pontos de entrada da estrada vicinal.

Na vistoria foi observado que as águas da enchente danificaram vários sistemas de captação de água (rodas d’água) dos moradores próximos ao Córrego do Barreiro. Está sendo avaliado por parte da Defesa Civil e Executivo de Gurinhatã a realização de ações no local.