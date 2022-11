Gurinhatã: Feira Cultural é realizada na Escola João Borges de Castro

Flor de Minas acompanhou nesta semana, a Feira Cultural da Escola Municipal João Borges de Castro.

Segundo a diretora da escola, Michelle Borges, este dia 23/11, foi um dia especial com muitas mostras, dividido pelas turmas:

Educação infantil (Alimentação saudável – professoras Sinéia e Poliana); 1° Ano (Plantas Medicinais – Adalgiza e Maria Elivia); 2° Ano (Cultura indígena – Ana Carolina e Diennifer); 3° Ano (Culinária Mineira – Lucia e Akila);

Divulgação

4° Ano (História de Flor de Minas – Rubia e Eliane);

Divulgação

5° Ano (Copa do Mundo – Fernanda e Sandra).

Divulgação

A Feira apresentou diversas propostas culturais com riqueza de detalhes ao nível e ao entendimento dos alunos. Os temas foram trabalhados com os alunos em sala de aula e junto com os professores, desenvolveram as exposições apresentadas. “Parabéns à equipe João Borges de Castro que mais uma vez conquistou o sucesso e nos ofereceu um belo espetáculo cultural”, disse a diretora.