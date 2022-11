Canápolis: pequeninos da Escola Martiliano J. de Gouveia entram na torcida pela seleção brasileira na copa

Canápolis, Minas Gerais. Os alunos da Escola Martiliano José de Gouveia estão em clima de copa do mundo, torcendo pela seleção brasileira de futebol. Os alunos do infantil II trocaram o uniforme tradicional pela camisa de todos os brasileiros, torcendo e vibrando pelo time do Brasil na copa do Catar.

A estreia da seleção é nesta quinta-feira (24.nov.22) contra a Sérvia.

A professora Alessandra Pidruca, que já comandou a Casa de Cultura de Canápolis, proporcionando ao município o protagonismo cultural na região do Triângulo, diz estar encantada com a vivência de lecionar aos alunos do infantil. “Minha primeira experiência com Educação Infantil II e estou simplesmente encantada”.

A professora Pidruca vai além da torcida, e ensina civismo aos alunos — “estamos aprendendo sobre a copa, o Hino Nacional, o mascote da Copa ( La eeb) e do quanto nós brasileiros gostamos de assistir aos jogos de futebol na copa do mundo”.

Uma lição de solidariedade também foi promovida aos alunos, já que poucos puderam ir com a camisa da seleção brasileira, e uns emprestavam aos outros para as fotos.

Alessandra Pidruca — Foto: Reprodução

Alessandra Pidruca, que já conduziu o projeto de um livro que conta a emocionante história de uma moradora de Canápolis, também idealizou dois personagens infantis para promoverem a cultura canapolina. ‘Patrimoninho’ e ‘Culturinha’ foram criados para divulgar e inspirar ações culturais.

Fotos dos alunos