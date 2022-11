Gurinhatã: campanha Natal Legal é lançada e sorteará uma casa

Carreata marcou o lançamento da promoção Natal Legal em Gurinhatã | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Gurinhatã vai sortear uma casa na Promoção Natal Legal, em apoio ao fortalecimento do comércio local, um fato histórico para o Município.

O lançamento oficial da Campanha Natal Legal ocorreu neste dia 15.nov.22, com uma carreata pelas ruas da cidade, com a presença do prefeito Wender Luciano, comerciantes, vereadores e comunidade.

“Dia 06 de dezembro já estamos preparados para receber o Papai Noel numa grande festa, juntamente com a equipe da Coca-Cola e do nosso comércio. Juntos, estamos fortalecendo a nossa cidade, onde quem compra no comércio de Gurinhatã e Flor de Minas, terá a chance de ganhar uma CASA”, disse o prefeito Wender Luciano.