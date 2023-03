A combinação que pode aliviar as dores e inflamações crônicas

Você já ouviu falar do Ouro do Egito? Não, não estou falando de joias ou relíquias antigas. Estou falando de um suplemento natural que pode mudar a sua vida para melhor.

O Ouro do Egito é um produto à base de cúrcuma e pimenta preta, dois ingredientes poderosos que têm benefícios incríveis para a sua saúde e bem-estar.

A cúrcuma é uma especiaria originária da Índia, usada há milhares de anos na medicina ayurvédica e na culinária. Ela é rica em curcumina, um composto anti-inflamatório e antioxidante que ajuda a combater diversas doenças e problemas de saúde. Entre eles:

Alivia as dores e inflamações nas juntas, como artrite e artrose;

Auxilia na prevenção e no tratamento do câncer, pois inibe o crescimento de células tumorais;

Tem propriedades que auxiliam na redução do colesterol alto, prevenindo doenças cardiovasculares;

Tem efeito termogênico, acelerando o metabolismo e auxiliando na perda de peso;

Contribui para o aumento da circulação sanguínea, irrigando o cérebro de forma eficiente — aumentando o foco, a memória, o humor e prevenindo o Alzheimer;

Mas não basta consumir cúrcuma sozinha para obter todos esses benefícios. É preciso combinar com outro ingrediente que potencialize a sua absorção pelo organismo: a pimenta preta.

Poder nas suas mãos

A pimenta preta é uma especiaria que contém piperina, um alcaloide que aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2.000%, segundo estudos científicos. Isso significa que a pimenta preta faz com que a cúrcuma seja melhor aproveitada pelo seu corpo, garantindo resultados mais rápidos e eficazes.

É por isso que o Ouro do Egito é um suplemento diferenciado no mercado. Ele oferece 545 mg de cúrcuma por porção (1 cápsula), acrescida com 0,05 mg de pimenta preta (piper nigrum). Essa combinação perfeita faz com que você tenha todos os benefícios da cúrcuma em uma única cápsula diária.

Produto natural

Além disso, o Ouro do Egito é um produto natural, sem conservantes, corantes ou aromas artificiais. Ele também não contém glúten nem gordura trans. É contra indicado apenas para lactantes, pessoas com problemas de hemorroidas ou com gastrites.

O Ouro do Egito é um produto dispensado de registro no Ministério da Saúde conforme RDC 27/2010. Isso significa que ele passou por rigorosos testes de qualidade e segurança antes de chegar até você.

Se você quer melhorar a sua saúde e qualidade de vida com um suplemento natural e eficiente, não perca tempo e peça já o seu Ouro do Egito. Você vai se surpreender com os resultados!

Para saber mais sobre o produto ou fazer o seu pedido online

Cúrcuma pó 545mg e Pimenta Preta (Piperina) 5mg por cápsula.

Composição do Ouro do Egito

Oferece 545mg de cúrcuma por porção (1 caps);

Acrescida com 0,05mg de Pimenta Preta (piper negrun). A pimenta preta tem a função de ampliar significativamente a absorção pelo organismo;

Não contém conservantes, corantes ou aromas artificiais;

Produto sem glúten;

Sem gordura trans;

Contra indicações:

Contra indicado para lactantes, pessoas com problemas de hemorroidas ou com gastrites.

Laudo de análise

**Produto dispensado de registro no Ministério da Saúde conforme RDC 27/2010.