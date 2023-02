Você sabe o que acontece com as sobras dos restaurantes?

As sobras de alimentos em restaurantes são um grande problema, pois geram desperdício de comida e contribuem para o aumento do impacto ambiental. Muitos estabelecimentos ainda não têm práticas efetivas para lidar com as sobras de alimentos, o que resulta em grandes quantidades de alimentos sendo jogados fora diariamente.

A problemática dos bares e restaurantes reside, em grande parte, nos desperdícios de alimentos. Recentemente, a Ticket Refeições e a startup Comida Invisível divulgaram uma pesquisa que revela dados alarmantes acerca do excedente de alimentos em estabelecimentos alimentares.

De acordo com a pesquisa, 61,5% dos bares e restaurantes do país geram diariamente sobras e restos de comida. Entretanto, somente 37% desses locais realizam doações de alimentos excedentes que ainda estão dentro do prazo de validade e próprios para consumo.

Para onde vão as sobras de alimentos ?

Doação de sobras de alimentos

A doação de alimentos excedentes é uma solução viável e sustentável para esse problema, pois permite que os alimentos ainda próprios para consumo sejam direcionados para instituições que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Entretanto, muitos restaurantes ainda não adotam essa prática, seja por falta de conhecimento, insegurança ou falta de infraestrutura.

Além da doação de alimentos, outras soluções que podem ajudar a reduzir o desperdício de comida em restaurantes incluem a implantação de sistemas de gestão de estoque mais eficientes, a adoção de medidas para incentivar os clientes a pedirem apenas o que realmente vão comer e a utilização de sobras de alimentos em novas preparações ou na compostagem.

Outros 31,7% dos estabelecimentos entrevistados afirmaram que realizam doações em certas circunstâncias, tais como disponibilidade do estabelecimento, enquanto 31,3% afirmaram não fazer doações. Apesar de o Projeto de Lei, que permite aos estabelecimentos doarem seu excedente de comida, ter sido aprovado em 2020, muitos comerciantes ainda se sentem inseguros em praticar essa ação, como observado por Felipe Gomes, diretor-geral da Ticket.

Onde ocorrem os desperdícios?

A pesquisa também revelou quais etapas de produção mais geram desperdício de alimentos nos estabelecimentos. Dos entrevistados, 19,4% disseram que não há desperdício em seus comércios. O restante dos participantes mencionaram que as sobras se originam de várias etapas diferentes listadas abaixo.