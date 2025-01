Perseguição policial em Uberlândia resulta em 3 presos após roubo de reboque

Destaques do Tudo Em Dia

Uberlândia, MG – Na noite desta quinta-feira (26), uma perseguição policial no bairro Morumbi, em Uberlândia, culminou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento no roubo de um reboque ocorrido na quarta-feira (25). A ação policial começou após a identificação de um veículo com placas suspeitas de clonagem do Pará, usado no crime.

Segundo informações da Polícia Militar, as diligências tiveram início logo após o roubo do reboque. Por volta das 21h30, o veículo foi avistado na Rua Doutor Enodes de Oliveira.

Ao perceberem a presença dos policiais, o motorista tentou fugir, dando início a uma perseguição que mobilizou a PM.

Durante a fuga, um dos passageiros do carro jogou um objeto pela janela, que mais tarde foi identificado como um revólver carregado com sete cartuchos. Para evitar a continuidade da fuga e garantir a segurança pública, os policiais militares foram forçados a disparar contra os pneus traseiros do veículo.

Os tiros acertaram um dos pneus, fazendo com que o motorista perdesse o controle e colidisse o carro na calçada.

Os três suspeitos foram imediatamente abordados. Um deles, em uma tentativa de destruir provas, jogou seu celular no chão, quebrando a tela do aparelho. Após inspeção, a polícia confirmou que o carro utilizado pelos suspeitos havia sido roubado em 11 de dezembro deste ano.

Os homens foram detidos e, junto com a arma apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A Polícia Militar continua investigando a conexão dos suspeitos com outros crimes na região e a procedência do veículo clonado.

