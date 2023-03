Rivalidade: Relembre 5 jogos que marcaram o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo

O esporte é marcado por diversas rivalidades e com o universo futebolístico não seria diferente. Em sua maioria, por ser um esporte coletivo temos rivalidades acirradas entre clubes, porém existem casos em que ultrapassam a disputa entre as equipes. No caso de Messi e CR7 uma rivalidade histórica surgiu pelo simples fato de um sempre tentar superar o outro nos muitos recursos sobre futebol, ao ponto de até disputarem ano a ano bolas de ouro, título dado ao melhor jogador da temporada europeia.

Cristiano Ronaldo e Messi

Sendo assim, viemos hoje preparados para relembrar jogos que marcaram esse confronto, trazendo 5 partidas históricas entre Messi e Cristiano, que vão se tornando cada vez mais difíceis de acontecer.

Barcelona 0 x 0 Manchester United – Champions League (2007/08)

E não poderíamos começar sem aquela que iniciou toda essa história. E que partida! Logo uma semifinal de Champions League. O argentino tinha apenas 20 anos, enquanto o português tinha 23. Os craques passaram em branco, mas a partida ficou marcada por um pênalti desperdiçado por CR7 nos minutos iniciais.

Barcelona 2 x 0 Manchester United – Champions League (2008/09)

No ano seguinte, lá estavam eles novamente, porém dessa vez o jogo era ainda mais importante. Tratava-se da grande decisão da Champions e dessa vez Messi foi o grande protagonista. Foi dele o gol do título catalão, O jovem craque argentino viria a ser eleito, pela UEFA, o melhor jogador da final e da competição.

Barcelona 2 x 2 Real Madrid – LaLiga (2012/13)

A partida era pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, mas teve cara de final pelo poder de decisão de Messi e Cristiano Ronaldo. Cada craque balançou as redes duas vezes no clássico que terminou empatado no Camp Nou e manteve os catalães na primeira colocação.

Real Madrid 3 x 4 Barcelona – LaLiga (2013/14)

Esse que ficou considerado como o maior El Classico de todos os tempos, trouxe também a essência do confronto entre os craques. Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram um confronto de sete gols. O craque argentino levou a melhor, marcando um hat-trick. O português deixou o dele, mas não evitou a derrota do Real Madrid.

Barcelona 0 x 3 Juventus – Champions League (2020/21)

Com dois gols, Cristiano Ronaldo foi o responsável por ajudar a Juventus vencer o Barcelona e ultrapassar o adversário no Grupo G da Champions League 2020/21, se classificando em primeiro lugar da chave. Foi uma das grandes exibições do craque lusitano vestindo a camisa da Velha Senhora.