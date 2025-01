Suspeito de homicídio em Catalão é preso em Uberlândia durante operação integrada

Viaturas da PCMG | Foto: Paulo Braga

Na noite desta terça-feira (17), uma operação conjunta entre as Polícias Militares de Goiás e Minas Gerais resultou na prisão de dois foragidos da Justiça em Uberlândia. Entre os detidos, está o principal suspeito de um homicídio ocorrido na última semana na cidade de Catalão (GO). O outro homem preso possuía um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

De acordo com a PM, o homicídio foi registrado no dia 13 de dezembro, no bairro Primavera, em Catalão. Durante as investigações, os policiais localizaram o veículo e a arma que teriam sido utilizados no crime. O suspeito foi encontrado em Uberlândia na companhia de outro homem, também foragido da Justiça, envolvido em um caso de violência doméstica.

Após a prisão, os dois indivíduos passaram por exames cautelares e foram encaminhados, junto com os objetos apreendidos, à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A ação reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança dos estados, que atuam no combate à criminalidade e na busca por justiça para as vítimas.