Vagas de emprego em Uberlândia; candidate-se

Vagas em Uberlândia, Minas Gerais

A Fundação CDL Uberlândia está com mais de 200 vagas de emprego e estágio abertas em Uberlândia. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, incluindo vendedor, entregador, representante comercial, entre outros. Os interessados podem se cadastrar no site da instituição.

O jornal Tudo Em Dia publica abaixo algumas vagas:

VAGAS DE EMPREGO



Vaga: Vendedor (a)

Horário: De segunda a sexta, das 10:00 às 18:30, com 1 hora de almoço e 15 minutos de intervalo; e aos sábados, das 10:00 às 14:00.

Salário: R$ 1.412,00

Benefícios: Vale transporte;

Comissão de vendas de 3%.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/66fd7d52ae18ff0013b88bfd

Vaga: Entregador

Horário: Segunda a sexta, 16:00 às 23:00, sábados ou domingos 15:00 às 22:00

Salário: R$ 1.600,00

Benefícios: Vale transporte (carteirinha); R$ 480,00 de periculosidade; R$ 4,00 por entrega.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/66df44737d27e40013163a31

Vaga: Vendedor(a) Externo – Estética Automotiva

Horário: Segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 (com 2h de almoço) e sábado das 08:00 às 12:00.

Salário: R$ 1.500,00

Benefícios: Vale transporte; Adicional de periculosidade (R$ 450,00); Comissão; Veículo ofertado pela empresa; Custos de viagem arcados pela empresa.

Média salarial com comissão: R$3.000,00.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/6729317541305f00133de076

Vaga: Motorista Entregador – CNH D ou E

Horário: Segunda a sexta, das 07h00 às 18:30 (1:30min de almoço); sábado a combinar com o gestor.

Salário: R$ 2.054,68

Benefícios: Plano de Carreira; Diária: R$160,00 (se for sozinho); R$80,00 (quando for com ajudante) – pago semanalmente; Vale Transporte: R$9,00 por dia (quando interno); Vale Transporte: Somente em casos de necessidade de estar interno. Em viagens, recebe a diária.

Viagem com ajudante: R$60,00 (até adaptação); Vale Alimentação (Policard): R$350,00; Premiação: R$200,00 (a partir de 30 dias trabalhados, sem faltas, atestados ou erros de entrega); Convênios (após o 1º vencimento do período de experiência): Convênio Médico NDI Minas (Vitallis): Colaborador e família isentos da mensalidade / pagamento da coparticipação.

Convênio Odontológico Uniodonto: Colaborador isento da mensalidade. Dependentes: R$23,35 por pessoa; Gympass Bem-Estar: Plano à escolha do colaborador, com desconto na folha de pagamento; Day Off: Folga de aniversário, sem descontos; Seguro de Vida: Sem descontos; Desconto de 10% na loja física.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/6751ce5ff49b2d0013513a81

Vaga: Supervisor de Pista

Horário: Segunda a sexta-feira, 08:00 às 17:00; sábado 08:00 às 12:00 – horário flexível/comercial.

Salário: R$ 3.000,00

Benefícios: Vale Alimentação (R$ 205,00); Ajuda de Custo; Clube Tangará: R$ 87,40 (mensal, plano familiar, descontado em holerite).

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/6736492646b5510013180e9e

Vaga: Representante Comercial

Horário: Comercial

Salário: R$ 4.000,00

Benefícios: Comissão;

Ajuda de custo.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/6717ad67a56b9f00133b4418

VAGAS DE ESTÁGIO



Vaga: Estágio em Arte Finalista

Horário: Segunda a sexta-feira 13:00 às 17:00.

Salário: R$ 800,00

Benefícios: Vale Transporte (pago em dinheiro)..

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/678fd16ed90e580013563cf0

Vaga: Estágio Ensino Superior Fiscal

Horário: Segunda a sexta-feira das 13:00 às 18:00.

Salário: R$ 900,00

Benefícios: Vale Transporte (pago em dinheiro).

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/679775863bfcbb0013c853fc

Vaga: Estágio Ensino Superior em Marketing

Horário: Segunda a sexta-feira das 10:00 às 15:00 (com quinze minutos de intervalo).

Salário: R$ 1.200,00

Benefícios: Vale Transporte (pago em dinheiro).

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/679228ccd90e5800131ea15a

Vaga: Estágio Ensino Superior em Tecnologia – Tester

Horário: Segunda a sexta-feira das 10:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 (Intervalo de 1 hora).

Salário: R$ 1.000,00

Benefícios: Vale Transporte Vale Transporte;

Gympass; Descontos em farmácias, exames, e consultas presenciais e online; Teleconsultas gratuitas.

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/67939b563bfcbb0013532184

Vaga: Estágio Ensino Superior em Pedagogia

Horário: Segunda a sexta-feira 09:00 às 15:00.

Salário: R$ 700,00

Benefícios: Vale Transporte (pago em dinheiro)

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/675c6a101e1a4200136dc3ae

Vaga: Estágio Ensino Superior em Contabilidade

Horário: Segunda a sexta-feira das 08:00 às 14:00.

Salário: R$ 1.200,00

Link: https://jobs.quickin.io/cdludi/jobs/67929bb8bd1a0a00131df0f1