Best-sellers Gustavo Ferreira e Paulo Maccedo ensinam a arte das narrativas milionárias

Gustavo Ferreira e Paulo Maccedo, autores best-sellers dos livros mais cultuados sobre copywriting no Brasil, unem experiências e bagagens profissionais no livro StorySelling – A arte das narrativas milionárias, lançamento da DVS Editora. Juntos, eles já venderam mais de 150 mil exemplares de obras como Gatilhos Mentais, que figura entre os 50 mais vendidos no ranking geral da Amazon, e Copywriting, destaque nas categorias de marketing. Neste novo título, os especialistas proporcionam aos leitores o caminho prático para desenvolver a habilidade de contar histórias que encantam e vendem.

Criado com a intenção de ser um “livro-curso”, a obra reúne lições práticas que podem ser aplicadas na rotina de produção de conteúdo desde o primeiro capítulo. Ao apresentar exemplos e modelos de técnicas aplicadas com sucesso em cases reais, Ferreira e Maccedo vão além do Storytelling, a conhecida prática de contar histórias, e introduzem o conceito revolucionário do Storyselling, a arte de vender com histórias.

StorySelling, como o nome sugere, é “histórias que vendem”. Mesmo que

você use o conceito para algo sem objetivo diretamente comercial, ainda

estará vendendo ideias, argumentos ou crenças com uso de histórias.

[…] Assim como, na construção, uma planta é desenhada pelo arquiteto,

podemos agora “desenhar” o conceito de StorySelling. A partir desse

conceito, é possível criar (ou encontrar) histórias inspiradoras

contextualizadas com o produto para envolver emocionalmente

o consumidor — e deixa-lo pronto para tomar uma decisão de

compra, de preferência, imediata.

(StorySelling, pg. 123)

Como usar os pilares das histórias que vendem, como montar o “esqueleto” para uma boa narrativa, como criar títulos, abordagens e introduções, como aproveitar o poder do conflito nas copys e como criar textos que vendem mais que a jornada do herói são algumas das lições presentes no lançamento. O leitor também encontrará modelos de histórias, dicas de transição para vendas, orientações para superar objeções e técnicas de adaptação para anúncios, e-mails, WhatsApp, Instagram, TikTok e qualquer plataforma.

StorySelling – A arte das narrativas milionárias é a ferramenta ideal para quem deseja contar histórias engajantes, ganhar influência, diferenciar-se no mercado e, claro, vender mais. Os ensinamentos dos gurus Gustavo Ferreira e Paulo Maccedo são essenciais para empreendedores, copywriters e profissionais de todas as áreas do marketing. A partir do conhecimento transmitido por eles, será possível dominar a arte de criar narrativas que transformarão cartas de vendas, páginas de captura, lançamentos e até vendas diretas (um a um) em transações milionárias.

Sobre os autores

Gustavo Ferreira é especialista em estratégias de marketing digital e copywriter. Desde 2014, já gerou mais de 5 milhões de faturamento para seus clientes com suas campanhas, além de consultorias para empresas de diversos portes e segmentos. Estudioso assíduo da mente humana consciente e inconsciente, atua em projetos de marketing com grandes empresas. Fundou a CopyCon em 2014, onde compartilha seu conhecimento e suas estratégias com milhares de empreendedores. É autor dos best-sellers “Palavras que vendem milhões”, “Gatilhos Mentais”, com mais de 100 mil cópias vendidas e “E-mails que vendem”.

Paulo Maccedo é escritor best-seller e profissional de marketing. Entre 2010 e 2014 trabalhou em área comercial, adquiriu experiência como vendedor e tornou-se sócio de uma empresa após bater metas como agente de publicidade. Anos depois, passou a atuar como especialista em marketing, fundou a agência Marve Digital e passou a encabeçar iniciativas de escrita persuasiva e vendas online para grandes portais da internet brasileira. Hoje é requisitado como estrategista de comunicação e redator por grandes players do mercado de marketing e empreendedorismo digital, celebridades e figuras públicas. É autor dos livros “Arte de escrever para a web”, “Livro vermelho do Copywriting” e “Livro de ouro do Copywriting”, juntos com mais de 50 mil cópias vendidas.

Sobre a DVS Editora

Fundada em 2001, a DVS Editora se consolidou como referência no mercado editorial ligado à carreira, inovação e negócios, oferecendo conteúdo diferenciado sobre orientação pessoal e profissional. Ao longo dos anos, lançou dois novos selos: Abajour Books, literatura para o público adulto; e Catatau Livros Infantis, voltada ao público mirim. A editora segue com o objetivo de publicar e promover conteúdo criativo e inovador em busca do crescimento pessoal e profissional.