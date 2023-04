E-book apreenda a fazer a declaração anual do MEI

Se você paga caro para um contador ou para aquele amigão para fazer sua declaração anual do Microempreendedor Individual (Mei), prepare-se para economizar. Com este e-book rápido do professor e administrador Paulo Braga, você descobrirá como é fácil fazer sua declaração, legalizar sua situação, e não gastar mais. Neste e-book, Paulo Braga ensina como fazer a declaração pelo computador e pelo Aplicativo. Você ainda aprenderá a emitir suas Guias do DAS. Pare de depender de outras pessoas e seja o protagonista do seu sucesso!



Neste e-book, Paulo Braga, que professor, administrador e jornalista, ensina os pequenos empresário enquadrados com MEI a preencherem sua própria declaração anual do MEI.