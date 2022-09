Cachoeira Dourada 60 anos: selo comemorativo é lançado

Selo que celebra os 60 anos de Cachoeira Dourada foi lançado na última terça-feira (23)

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. O município está comemorando, nesse mês de agosto, 60 anos de emancipação política. Em celebração, a prefeitura municipal lançou na última terça-feira (23.ago.22), o selo comemorativo dos 60 anos. O evento contou com a presença do Prefeito Candango, todo secretariado e cargos em comissão, participaram também a presidente da câmara, Paloma Fernandes, os vereadores Joãozinho, Priscila e Arnaldo, professores e demais servidores públicos.

Num bate-papo dinâmico conduzido pelo Assessor de Planejamento Marcos Túlio, o Prefeito Candango falou dos avanços da gestão municipal e sobre a realização do evento Cidade das Águas Music que marca os 60 anos de Cachoeira Dourada – MG. A Assessora de RH Cida Barbosa falou sobre missão, visão e os valores da atual gestão municipal; Alexia Rosa Secretária de Turismo detalhou sobre o evento Cidade das Águas Music.

Além do lançamento do Selo, foram apresentados os novos sistemas adquiridos pela gestão municipal para a secretaria de educação, Sistema de Ensino SIM e Sistema SETE + Sister de Transporte Escolar. A Secretária de Educação Tia Cida aproveitou a ocasião e fez também o lançamento do Concurso de Redação e Desenho “60 anos” que irá acontecer nas escolas municipais.

O Prefeito Candango fez a entrega de um veículo novo para a secretaria municipal de educação. “Fico muito feliz em receber esse veículo que irá atender aos profissionais da educação”. Disse Tia Cida.