Cantor João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia no coração

Cantor sertanejo João CarreiroReprodução/Redes sociais

Na quarta-feira, 3 de janeiro, o cenário musical sertanejo foi abalado pela trágica notícia da morte do cantor João Carreiro, aos 41 anos de idade. A informação foi confirmada por meio do perfil oficial do artista no Instagram.

O artista não resistiu a complicações durante um procedimento cirúrgico destinado a colocar uma válvula em seu coração. Francine Caroline, esposa de João, compartilhou momentos cruciais da jornada do marido nas redes sociais, incluindo vídeos e comentários enquanto ele ainda estava na sala de cirurgia.

“O coração dele já está funcionando sozinho, com a nova válvula. Começaram o procedimento para fechar a cirurgia”, afirmou Francine em sua conta no Instagram, por volta das 17h de quarta-feira. Entretanto, a situação tomou um rumo incerto, e duas horas depois, ela voltou às redes sociais, pedindo orações pelo marido. Na madrugada seguinte, Francine compartilhou a notícia: “Minha vida me deixou”.

O comunicado oficial informa que o velório de João Carreiro ocorrerá nesta quinta-feira, 4 de janeiro, na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Posteriormente, o corpo será transladado para Cuiabá, cidade natal de João, no Mato Grosso.

A morte prematura do cantor deixa fãs, amigos e a indústria musical de luto, relembrando os momentos marcantes e a contribuição significativa de João Carreiro para a música sertaneja.