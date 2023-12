Youtuber PC Siqueira é encontrado morto em seu apartamento em SP

O conhecido youtuber brasileiro Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais famoso pelo nome PC Siqueira, foi descoberto morto em seu apartamento localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (27.dez.2023). A trágica descoberta foi feita por sua ex-namorada, Maria Luiza Watanabe.

Foi ela que para a polícia contou que pediu a ajuda e tentou impedir o pior de acontecer só que não deu certo.

De acordo com informações preliminares da polícia, a suspeita principal é de suicídio, mas uma investigação mais aprofundada está em andamento para determinar a causa exata da morte. As autoridades estão colaborando com a perícia para traçar um quadro completo dos eventos que levaram à morte de PC Siqueira.

A notícia abalou a comunidade online, onde PC Siqueira era conhecido por seu conteúdo diversificado, humor peculiar e opiniões francas. Nas redes sociais, fãs e colegas de trabalho expressaram choque e tristeza diante da perda prematura do influenciador digital.

PC Siqueira ganhou destaque na plataforma YouTube ao longo dos anos, construindo uma base sólida de seguidores por meio de seus vídeos de entretenimento e discussões sobre diversos temas. Sua presença online era marcada por uma personalidade única e autêntica, o que contribuiu para sua popularidade entre o público jovem.

A comunidade online está reagindo à notícia com uma onda de mensagens de apoio e lembranças carinhosas de momentos compartilhados com o youtuber. Alguns fãs destacam a importância de abordar questões relacionadas à saúde mental, enquanto outros lembram com carinho os momentos engraçados e inspiradores proporcionados por PC Siqueira ao longo de sua carreira.

A família de PC Siqueira ainda não divulgou declarações públicas sobre o ocorrido. Enquanto aguardamos mais detalhes sobre a investigação em curso, a tristeza pela perda de uma figura tão conhecida e querida permeia a comunidade online brasileira.

A namorada

Maria Watanabe, de 27 anos, emergiu como uma figura central nos eventos que cercam a morte do renomado youtuber PC Siqueira. Confirmou à polícia que estava presente quando ocorreu o trágico suicídio de Siqueira. Descrita como uma mulher discreta e residente em São Paulo, Maria mantinha um relacionamento com PC Siqueira há mais de um ano, mas sua presença nas redes sociais era notavelmente reservada.

De acordo com informações da revista Caras, Maria Watanabe não se encaixa no estereótipo de uma figura pública. Seu perfil online, que conta com menos de 4 mil seguidores, é utilizado para compartilhar seus gostos pessoais, registros de viagens e momentos com seus animais de estimação. Apesar de ter namorado o conhecido youtuber, Maria permaneceu cuidadosamente distante dos holofotes da fama.

A discrição de Maria é evidente em seu perfil, no qual não há postagens que revelem sua relação com PC Siqueira. Mesmo após mais de um ano de namoro, não há fotos do casal compartilhadas publicamente. A relação dos dois chegou ao fim apenas dois dias antes da tragédia, após enfrentarem uma crise conjugal.

Os relatos indicam que PC Siqueira estava atravessando um período de crise depressiva e, lamentavelmente, recorreu a substâncias nocivas para encerrar sua própria vida.

Acusação de pedofilia

Em 2020, ele foi acusado de pedofilia após o vazamento de uma conversa que indicava o compartilhamento de imagens de uma criança de 6 anos nua. O caso foi investigado pela Polícia Cívil de São Paulo, mas a perícia não encontrou provas que corroborassem com as acusações nos aparelhos eletrônicos apreendidos.