Morre Matthew Perry, o Chandler de Friends, aos 54 anos

Matthew Perry interpretando o personagem Chandler na série Friends | Foto: reprodução

Um dia triste para os admiradores da icônica série “Friends”. Matthew Perry, conhecido mundialmente por seu papel como Chandler Bing na comédia de sucesso, foi encontrado sem vida em sua casa na ensolarada Los Angeles no último sábado.

De acordo com informações obtidas pelo site de celebridades TMZ, o talentoso artista de 54 anos foi descoberto na banheira de sua residência, com indícios de afogamento, mas sem sinais de consumo de substâncias tóxicas no local. Perry, que lutou com bravura contra o vício químico ao longo de sua vida, não apresentava evidências de envolvimento com drogas no momento de sua morte.

Relatos indicam que o ator havia desfrutado de uma partida de pickleball durante a manhã e, ao retornar para sua casa, solicitou algo a seu assistente. Tragicamente, cerca de duas horas depois, o assistente retornou e encontrou Perry em estado inconsciente. As autoridades locais, por sua vez, não estão considerando o falecimento como resultado de um ato criminoso.

Nascido em Williamstown, Massachusetts, em 19 de agosto de 1969, Matthew Perry desempenhou diversos papéis notáveis ao longo de sua carreira multifacetada como ator, produtor, roteirista e comediante. No entanto, seu legado será para sempre associado ao sarcástico e hilário Chandler em “Friends”, que cativou audiências de 1994 a 2004, tornando-o uma estrela internacional e lhe rendendo inúmeras nomeações a prêmios.

Após o término da série, Perry continuou a deixar sua marca na indústria do entretenimento, com aparições em diversas séries de televisão, incluindo “Studio 60 on the Sunset Strip,” “The Good Wife” e “The Odd Couple.” Ele também conquistou reconhecimento no cinema com filmes como “Meu Vizinho Mafioso” e sua sequência. Além de seu trabalho na frente das câmeras, Perry expandiu sua influência como produtor e roteirista em várias produções.

Uma de suas últimas e mais comoventes aparições foi no aguardado especial de reunião de “Friends,” exibido em 2021 na HBO Max, reacendendo a paixão dos fãs pela série. Perry também gravou uma participação no filme “Não Olhe Para Cima,” dirigido por Adam McKay, embora sua cena não tenha sido incluída na versão final do longa-metragem.

Ao longo de sua vida, Perry enfrentou desafios pessoais significativos, incluindo batalhas contra o vício em drogas e álcool, que por vezes afetaram sua carreira. No entanto, ele usou suas experiências pessoais para inspirar e apoiar outras pessoas, envolvendo-se em diversas ações beneficentes e fundando seu próprio centro de reabilitação.

O ator sempre foi um defensor incansável da conscientização sobre questões de saúde mental, compartilhando abertamente suas próprias lutas. Em 2022, detalhou muitos desses desafios em sua autobiografia, intitulada “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.” Matthew Perry deixa para trás um legado duradouro e um lugar especial nos corações dos fãs que riram e se emocionaram com ele ao longo dos anos.