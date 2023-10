Homem que matou a ex-namorada em motel e colocou o corpo no porta-malas é condenado a 18 anos de prisão em Uberaba

Fabio Junior de Almeida Lopes foi preso no interior de SP — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fábio Júnior de Almeida Lopes, o acusado do assassinato da empresária Andrea Garcia Rodovalho, foi sentenciado a 18 anos de prisão. O crime ocorreu em Uberaba, no mês de abril, quando Lopes tirou a vida da vítima em um motel, em seguida colocou seu corpo no porta-malas e o ocultou em Colina (SP).

O veredicto foi pronunciado na última sexta-feira (27) durante o julgamento. O juiz responsável pelo caso, Fabiano Garcia Veronez, determinou a condenação de Lopes pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e também pelo furto do veículo da vítima. Importante destacar que Fábio não terá o direito de aguardar em liberdade enquanto recorre da sentença.

O caso

Em 31 de março, Andreia, de 47 anos, saiu de sua residência e nunca mais foi vista por seus entes queridos. Três dias após seu desaparecimento, André Luís, que atuava como advogado de Andrea, procurou as autoridades policiais para relatar o incidente.

De acordo com as investigações, Andrea e Fábio Júnior dirigiram-se a um motel em Uberaba. Após uma discussão, em 1º de abril, ocorreu o trágico assassinato da mulher. Em seguida, seu corpo foi colocado no porta-malas de seu veículo e transportado até Colina (SP), situada a aproximadamente 125 km da cidade mineira.

Em Colina, onde Fábio tinha parentes, ele incinerou e abandonou o corpo da empresária em uma região rural. O corpo foi encontrado em 10 de abril em estado avançado de decomposição.

O veículo de Andrea foi localizado abandonado em São José do Rio Preto, também no estado de São Paulo, com vestígios de sangue em seu interior.

Fábio Júnior foi detido na rodoviária de São José do Rio Preto, prestes a embarcar em um ônibus com destino a Santos (SP). O corpo da mulher foi descoberto após sua prisão.

Segundo o delegado da Polícia Civil em Uberaba, Cyro Moreira, o suspeito confessou o crime à própria família e estava na posse dos documentos e cartões da vítima. Durante sua tentativa de fuga, ele também entrou em contato com a família de Andrea Rodovalho, aparentemente em uma tentativa de explicação.