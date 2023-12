Mulher com instabilidade mental é resgatada pela PRF na BR-050 em Uberaba

Mulher teria caminhado de Catalão, no estado de Goiás, até Uberaba, em Minas Gerais

Na tarde da última quarta-feira (27.Dez.23), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava ronda pela BR 050, altura do KM 170, no município de Uberaba/MG, se deparou com uma situação inusitada e preocupante. Uma mulher de aproximadamente 50 anos foi avistada caminhando sem roupas às margens da rodovia, no sentido Uberlândia/Uberaba (crescente).

A equipe policial abordou a mulher, que, infelizmente, não conseguia articular a voz e estava impossibilitada de fornecer qualquer informação sobre sua identidade, como nome, idade, localidade de residência, entre outros detalhes.

Diante da dificuldade de comunicação, os policiais suspeitaram que a mulher pudesse estar enfrentando algum tipo de distúrbio mental.

A resgatada carregava consigo apenas uma toalha, que se tornou providencial para a equipe policial, sendo utilizada para cobrir o corpo da mulher e preservar sua dignidade. Diante da situação, os agentes acionaram imediatamente o resgate médico da concessionária ECO 050, que compareceu prontamente ao local.

O atendimento médico foi essencial para avaliar a condição da mulher e direcioná-la para a unidade hospitalar mais próxima. Segundo informações apuradas posteriormente, a mulher seria natural de Catalão/GO e teria percorrido a pé uma considerável distância até chegar a Uberaba/MG.

O caso ressalta a importância da atuação rápida e eficaz das equipes de segurança e resgate em situações emergenciais. A Polícia Rodoviária Federal desempenhou um papel crucial ao garantir o pronto atendimento à mulher em condições vulneráveis.

A mulher agora recebe os cuidados necessários na unidade hospitalar, enquanto as autoridades buscam entender os motivos que levaram a esse deslocamento incomum e as circunstâncias que envolvem o estado de saúde mental da mesma.