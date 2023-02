Carreta carregada com cimento pega fogo na MG-427, em Uberaba

Caminhão estava carregado com 38 toneladas de cimento, e pegou fogo na MG-247 — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na tarde da última quinta-feira (09.fev.23), uma carreta pegou fogo na MG-247 em Uberaba. O incêndio foi registrado no km 15 da rodovia, o que resultou em uma parcial interdição da via por algumas horas, até que as chamas foram debeladas e houvesse a remoção do veículo.

O motorista da carreta informou aos bombeiros que o incêndio começou devido a problemas elétricos na cabine. A carreta estava carregada com 38 toneladas de cimento, que também foram consumidas pelo incêndio.

O motorista não ficou ferido.

Para controlar as chamas, foram utilizados 20 mil litros de água, de acordo com os bombeiros. Além disso, uma empresa local de caminhões-pipa ajudou a combater o incêndio.