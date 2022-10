Jornalista diz que dona de rádio em Uberaba não pode ser uma ‘bolsoburra’; assista

Dona de rádio que teria indicado erro em inserções da campanha de Jair Bolsonaro (PL).

Lídia Prata Ciabotti, uma das donas da rádio JM Online — que, segundo o servidor da Justiça Eleitoral Alexandre Machado, “admitiu que havia deixado de repassar 100 inserções” da campanha de Jair Bolsonaro— fez campanha para o presidente e candidato à reeleição. Ela postou uma foto usando adesivo do candidato no peito em um encontro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Em depoimento à Polícia Federal, Alexandre Machado alega que recebeu um email da rádio “JM ON LINE”, em que a emissora teria dito que, de 7 a 10 de outubro, havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação de Bolsonaro.

O ex-assessor relatou ter comunicado à chefe de gabinete do Secretário-Geral da Presidência sobre o email. Afirmou que cerca de 30 minutos depois de encaminhar o caso soube que estava sendo exonerado. “Porém não lhe foi informado [pelo chefe] quanto à motivação de sua exoneração”.

O Tudo Em Dia tentou contato com Lidia Prata, e aguarda posicionamento.