Morre a atriz Claudia Jimenez aos 63 anos

Claudia Jimenez ao lado de uma de suas principais personagens – dona Cacilda

A atriz e humorista Claudia Jimenez morreu neste sábado, 20, aos 63 anos de idade, informou a TV Globo nesta manhã.

Jimenez estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a emissora, a causa da morte foi insuficiência cardíaca.

A artista se consagrou na televisão brasileira interpretando personagens que ganharam o carinho do público, como Edileuza de ‘Sai de Baixo’ e Dona Cacilda da ‘Escolinha do Professor Raimundo’.

Problemas de saúde

Há mais de 30 anos, Claudia passou por tratamento contra um câncer na região torácica. Consequentemente, ela teve os tecidos do coração afetado, sendo submetida a quatro pontes de safena posteriores. Em 2000, Claudia Jimenez estava com 45 anos e sofreu um enfarto.

Trajetória

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1958. Foi atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira.

A atriz iniciou sua carreira em 1979 na série ‘Malu Mulher’, dedicando-se posteriormente a programas de humor e telenovelas. Entre outros trabalhos da atriz, está atuação nas novelas ‘Haja Coração’, ‘As Filhas da Mãe’, ‘América’, ‘Sete Pecados’, ‘Negócio da China’ e ‘Os Normais’.

No teatro, fez ‘Como Vestir Um Biquini Selavagem’, de Miguel Falabella, em 1996; ‘Batalha de Arroz num Ringue para Dois’, de Mauro Rasi, com Falabella, em 2003. Em 2010, participou do espetáculo ‘Mais Respeito que Sou Tua Mãe!’, escrita pelo argentino Hernán Casciari e dirigida por Falabella.

A carreira de Claudia Jimenez no cinema começou em 1983, como Dona Olga em ‘Gabriela’. Atuou, ainda, em ‘Urubus e Papagaios’, ‘Ópera do Malandro’, ‘A Dança dos Bonecos’, ‘Os Trapalhões no Auto da Compadecida’, ‘Romance da Empregada’, ‘O Corpo’ e ‘Como Ser Solteiro’. Fez dublagens também – foi a mamute Ellie em ‘A Era do Gelo 2’ e voltou em ‘A Era do Gelo 3’.