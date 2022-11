Reynaldo Gianecchini comemora aniversário: ‘Cinquentei’

Reprodução/Instagram @reynaldogianecchini 13.11.2022 Reynaldo Gianecchini celebra 50 anos.

Reynaldo Gianecchini usou as redes sociais, no último sábado (12), para comemorar seu aniversário de 50 anos de idade. No Instagram, o ator escreveu um breve texto sobre a data especial e ainda garantiu elogios dos seguidores e famosos.

“Cinquentei! Com vitalidade, alegria de viver e muito mais senhor de mim!”, afirmou o ator na legenda de uma foto em que aparece sem camisa. “Só gratidão! Bora pra segunda metade do jogo!”, acrescentou Gianecchini.

Nos comentários da publicação, internautas aproveitaram para deixar algumas mensagens de carinho.

“Giane, te desejo um feliz aniversário! Muita saúde, paz, amor e felicidade!”, escreveu uma seguidora. “Parabéns! Deus abençoe sempre sua vida. Aproveite bastante seu dia com muito sorrisos e alegria”, declarou outro. “O cinquentei mais lindo da vida! Parabéns meu amor mais uma vez, que Deus te abençoe sempre!”, desejou uma fã.

Alguns famosos também prestigiaram o ator. O veterano Ary Fontoura escreveu: “Viva!!”. Vera Fischer , que foi par romântico de Gianecchini em “Laços de Família” também tietou o galã: “Parabéns querido!!! Felicidades mil!!!”. Letícia Spiller também deixou uma mensagem carinhosa: “Ahhhh parabéns querido!!! Muitas alegrias!!”.