Uberaba: chuva causa danos na sede do Samu

Três ocupantes de um carro foram resgatadas na Avenida Deputado José Marcus Cherém (Foto/Reprodução/Redes sociais)



A forte chuva que atingiu Uberaba na tarde desta quinta-feira (19) causou transtornos em alguns pontos da cidade.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam em um veículo foram resgatadas na Avenida Deputado José Marcus Cherém. Trecho da via alagou e o carro em que as três pessoas estavam ficou ilhado. Duas mulheres e uma criança foram resgatadas pelos bombeiros. Nenhuma delas teve ferimentos.

A sede do Serviço Móvel de Urgência (Samu) voltou a sofrer danos em decorrência da chuva. A gerência da unidade relatou, às 18h30, queda de árvore sobre parte do prédio, além de infiltração na unidade, situação que obrigou os profissionais a isolarem equipamentos eletroeletrônicos para evitar mais prejuízos. A avaliação completa dos danos será após a estiagem. Apesar dos danos, a comunicação via telefone e rádio com o serviço, no fim da tarde, seguia funcionando normalmente.

Quedas de árvores também foram registradas em vários pontos da cidade.