Uberaba: mulher de 30 anos é encontrada seminua após ser estuprada

Uma mulher de 30 anos foi encontrada seminua e pedindo socorro após ter sido estuprada na manhã do último sábado (26), no Bairro Univerdecidade, em Uberaba. Exames médicos confirmaram que ela sofreu abuso sexual. O autor do crime fugiu e é procurado pela polícia.

A vítima foi localizada caída no chão por uma equipe da Polícia Militar (PM) que patrulhava a região. Ela relatou que deixou a moto estacionada por volta das 7h45 e começou a caminhada até o Parque Netinho Guaritá.

No percurso, ela cruzou com o criminoso, que sorriu para ela. Em seguida, ele a agarrou pelo pescoço e a arrastou cerca de 15 metros para dentro de um matagal.

A vítima também afirmou que gritava por socorro a todo momento, porém, após tentar resistir, ela perdeu os sentidos e, quando acordou, estava suja de terra e seminua.

Ela foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde exames confirmaram o abuso sexual e também diversas escoriações pelo corpo, principalmente no pescoço.

Um escapulário, que a mulher disse ter arrancado do estuprador, foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. A vítima também repassou informações sobre as características do autor.